Curious about which NBA players were the stars in yesterday's action? We have looked at all the statistics, and have collected the top performances for you below.

December 30 Points Leaders

Name Team Opponent Points Pascal Siakam Raptors Pistons 35 Cade Cunningham Pistons Raptors 30 Dennis Schroder Raptors Pistons 30 Bam Adebayo Heat Jazz 28 Tyler Herro Heat Jazz 25 Gary Trent Jr. Raptors Pistons 24 Collin Sexton Jazz Heat 22 Scottie Barnes Raptors Pistons 22 Keyonte George Jazz Heat 21 Kelly Olynyk Jazz Heat 19

December 30 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Jalen Duren Pistons Raptors 17 Bam Adebayo Heat Jazz 16 Jakob Poeltl Raptors Pistons 14 Scottie Barnes Raptors Pistons 9 Walker Kessler Jazz Heat 8 Bojan Bogdanovic Pistons Raptors 7 Simone Fontecchio Jazz Heat 7 Keyonte George Jazz Heat 6 Kelly Olynyk Jazz Heat 6 Haywood Highsmith Heat Jazz 6

December 30 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Cade Cunningham Pistons Raptors 12 Kelly Olynyk Jazz Heat 10 Dennis Schroder Raptors Pistons 9 Kris Dunn Jazz Heat 6 Tyler Herro Heat Jazz 6 Collin Sexton Jazz Heat 5 Jakob Poeltl Raptors Pistons 5 Duncan Robinson Heat Jazz 4 Gary Trent Jr. Raptors Pistons 4 Killian Hayes Pistons Raptors 4

December 30 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks James Wiseman Pistons Raptors 3 Jakob Poeltl Raptors Pistons 3 Bam Adebayo Heat Jazz 3 Walker Kessler Jazz Heat 2 Duncan Robinson Heat Jazz 2 Simone Fontecchio Jazz Heat 1 Haywood Highsmith Heat Jazz 1 Scottie Barnes Raptors Pistons 1 Gary Trent Jr. Raptors Pistons 1 Kevin Knox Pistons Raptors 1

December 30 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Gary Trent Jr. Raptors Pistons 4 Bam Adebayo Heat Jazz 3 Simone Fontecchio Jazz Heat 2 Thaddeus Young Raptors Pistons 2 Duncan Robinson Heat Jazz 2 Scottie Barnes Raptors Pistons 2 Haywood Highsmith Heat Jazz 2 Kris Dunn Jazz Heat 2 Lauri Markkanen Jazz Heat 2 Jaden Ivey Pistons Raptors 1

December 30 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Gary Trent Jr. Raptors Pistons 6 Keyonte George Jazz Heat 5 Dennis Schroder Raptors Pistons 3 Kevin Knox Pistons Raptors 3 Duncan Robinson Heat Jazz 3 Alec Burks Pistons Raptors 3 Pascal Siakam Raptors Pistons 2 Nikola Jovic Heat Jazz 2 Kevin Love Heat Jazz 2 Tyler Herro Heat Jazz 2

