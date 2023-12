To find a list of the best players in the NBA yesterday, including leaders in multiple stat categories, continue reading.

December 18 Points Leaders

Name Team Opponent Points Cade Cunningham Pistons Hawks 43 Joel Embiid 76ers Bulls 40 Donovan Mitchell Cavaliers Rockets 37 James Harden Clippers Pacers 35 Bennedict Mathurin Pacers Clippers 34 Anthony Edwards Timberwolves Heat 32 Trae Young Hawks Pistons 31 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Grizzlies 30 Tyrese Maxey 76ers Bulls 29 Kawhi Leonard Clippers Pacers 28

December 18 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Scottie Barnes Raptors Hornets 17 Rudy Gobert Timberwolves Heat 16 Ivica Zubac Clippers Pacers 16 Clint Capela Hawks Pistons 15 Joel Embiid 76ers Bulls 14 Josh Giddey Thunder Grizzlies 12 Nick Richards Hornets Raptors 10 Kevin Love Heat Timberwolves 10 Gary Trent Jr. Raptors Hornets 10 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Grizzlies 9

December 18 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Fred VanVleet Rockets Cavaliers 17 Trae Young Hawks Pistons 15 Tyrese Haliburton Pacers Clippers 11 James Harden Clippers Pacers 9 Coby White Bulls 76ers 9 T.J. McConnell Pacers Clippers 8 Tyrese Maxey 76ers Bulls 8 Pascal Siakam Raptors Hornets 8 Terry Rozier Hornets Raptors 7 Jacob Gilyard Grizzlies Thunder 7

December 18 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Chet Holmgren Thunder Grizzlies 7 Ivica Zubac Clippers Pacers 3 Scottie Barnes Raptors Hornets 3 Aaron Nesmith Pacers Clippers 3 Jaden McDaniels Timberwolves Heat 3 Clint Capela Hawks Pistons 3 Tobias Harris 76ers Bulls 3 Obi Toppin Pacers Clippers 2 Daniel Theis Clippers Pacers 2 Alex Caruso Bulls 76ers 2

December 18 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals P.J. Washington Hornets Raptors 4 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Grizzlies 4 Tari Eason Rockets Cavaliers 4 DeMar DeRozan Bulls 76ers 4 Terry Rozier Hornets Raptors 3 Cade Cunningham Pistons Hawks 3 Anthony Edwards Timberwolves Heat 3 De'Anthony Melton 76ers Bulls 3 Jalen Williams Thunder Grizzlies 2 Fred VanVleet Rockets Cavaliers 2

December 18 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM James Harden Clippers Pacers 8 De'Andre Hunter Hawks Pistons 5 Bojan Bogdanovic Pistons Hawks 5 Sam Merrill Cavaliers Rockets 5 Tyrese Maxey 76ers Bulls 5 Paul George Clippers Pacers 5 Trae Young Hawks Pistons 4 Donovan Mitchell Cavaliers Rockets 4 Norman Powell Clippers Pacers 4 Jevon Carter Bulls 76ers 4

