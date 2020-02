West Delaware completes dominant dual season with 2A state championship

The West Delaware Hawks completed their dominant dual season on Wednesday night with a 53-9 win over the Williamsburg Raiders to win their second consecutive 2A state championship.

"These last 3 weeks, this group has caught fire. We've gotten better, but our level of intensity, our level of relentlessness and aggressiveness, it's just gone to another level." head coach Jeff Voss said.

West Delaware finished the season a perfect 19-0 against 2A competition, increasing the 2A win-streak to 35 straight duals. The Hawks outscored their opponents 167-39 in the 2020 state tournament. Full results of the championship dual are below.

160: Cael Meyer (1. West Delaware, Manchester) over Riley Holt (3. Williamsburg) Fall 3:11

170: Jared Voss (1. West Delaware, Manchester) over Nick Marovets (3. Williamsburg) TF 16-1

182: Jack Neuhaus (1. West Delaware, Manchester) over Max Meade (3. Williamsburg) Fall 0:21

195: Wyatt Voelker (1. West Delaware, Manchester) over Tyler Portwood (3. Williamsburg) Fall 1:20

220: Christian Nunley (1. West Delaware, Manchester) over Billy Grout (3. Williamsburg) Dec 7-1

285: Carson Petlon (1. West Delaware, Manchester) over Cole Cremeens (3. Williamsburg) Dec 3-2

106: Carson Less (1. West Delaware, Manchester) over Tytan Guerrero (3. Williamsburg) Dec 8-3

113: Luke Farmer (1. West Delaware, Manchester) over Gavin Jensen (3. Williamsburg) Fall 0:32

120: Blake Engel (1. West Delaware, Manchester) over Kayden Gryp (3. Williamsburg) Dec 5-4

126: Evan Woods (1. West Delaware, Manchester) over Chase Malloy (3. Williamsburg) Fall 2:29

132: Sam Van Dee (3. Williamsburg) over Staveley Maury (1. West Delaware, Manchester) Dec 6-2

138: Jalen Schropp (3. Williamsburg) over Conner Funk (1. West Delaware, Manchester) Fall 1:28

145: Jadyn Peyton (1. West Delaware, Manchester) over Kam Royster (3. Williamsburg) Dec 9-2

152: Will Ward (1. West Delaware, Manchester) over Gable Dayton (3. Williamsburg) Dec 8-3