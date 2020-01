2 Don Bosco takes down #1 Lisbon 37-21

The #2 (1A) Don Bosco Dons stormed into Lisbon High School and defeated the top-ranked Lions 37-21 on Thursday night. Full results of the dual are below.

285: Brant Baltes (Lisbon) over Jared Thiry (Don Bosco) (Dec 7-2)

106: Jaiden Moore (Don Bosco) over Quincy Happel (Lisbon) (Dec 10-3)

113: Cade Siebrecht (Lisbon) over Myles McMahon (Don Bosco) (Dec 13-6)

120: Garrett Funk (Don Bosco) over Brandon Paez (Lisbon) (Dec 4-2)

126: Michael McClelland (Don Bosco) over Lincoln Holub (Lisbon) (Fall 1:06)

132: Robert Avila Jr. (Lisbon) over Cody Brown (Don Bosco) (Fall 2:21)

138: Cael Happel (Lisbon) over Foxe Youngblut (Don Bosco) (Fall 3:17)

145: Easton Larson (Don Bosco) over Gage McCoy (Lisbon) (Fall 1:35)

152: Cael Rahnavardi (Don Bosco) over Marshall Hauck (Lisbon) (Fall 4:28)

160: Cael Frost (Don Bosco) over Peyton Angelias (Lisbon) (MD 15-5)

170: Cade Tenold (Don Bosco) over Max Kohl (Lisbon) (Dec 6-5)

182: Carson Tenold (Don Bosco) over Truman Krob (Lisbon) (Dec 4-1)

195: Cole Clark (Lisbon) over Thomas Even (Don Bosco) (Dec 7-2)

220: Cedric Yoder (Don Bosco) over Wyatt Smith (Lisbon) (Dec 2-1)