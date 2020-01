1 Iowa takes down #4 Ohio State 24-10

The #1 Iowa Hawkeyes defeated the #4 Ohio State 24-10 in a dual at Carver-Hawkeye Arena on Friday night. With the win, Iowa improves to 8-0 on the season.

Full-results are below.

165 Alex Marinelli (Iowa) over Ethan Smith (Ohio State) (Dec 14-10)

174 Michael Kemerer (Iowa) over Kaleb Romero (Ohio State) (Dec 6-1)

184 Abe Assad (Iowa) over Rocky Jordan (Ohio State) (Dec 3-1)

197 Kollin Moore (Ohio State) over Cash Wilcke (Iowa) (Dec 8-3)

285 Tony Cassioppi (Iowa) over Gary Traub (Ohio State) (Dec 9-3)

125 Spencer Lee (Iowa) over Hunter Lucas (Ohio State) (TF 18-0 2:32)

133 Austin DeSanto (Iowa) over Jordan Decatur (Ohio State) (TF 27-12 5:59)

141 Luke Pletcher (Ohio State) over Carter Happel (Iowa) (MD 14-5)

149 Sammy Sasso (Ohio State) over Pat Lugo (Iowa) (TB-1 2-1)

157 Kaleb Young (Iowa) over Elijah Cleary (Ohio State) (Dec 4-1)