Snowfall reports for January 23-24, 2020

These are the snow reports received between 3 a.m. and 10 a.m. on January 24.

When a location has a number and direction, that indicates how many miles from the city center the report was. For example, "3 NNE Cedar Rapids" was reported three miles north-northeast of the center of Cedar Rapids. If a location isn't listed, it's because there was not a report from there.

1 SW Floris Davis (Co): 6.0”

9 SSW Bloomfield (Davis Co): 5.0”

2 NNW Oskaloosa (Mahaska Co): 4.3”

3 SSW Bloomfield (Davis Co): 4.0”

2 NE Ottumwa (Wapello Co): 4.0”

North English (Iowa Co): 4.0”

2 NNW North Liberty (Johnson Co): 4.0”

Stanwood (Cedar Co): 4.0”

5 SW Montezuma (Poweshiek Co): 4.0”

2 SW New London (Henry Co): 3.8”

1 SSW North Liberty (Johnson Co): 3.8”

Bertram (Linn Co): 3.8”

Mount Vernon (Linn Co): 3.8”

1 ESE New London (Henry Co): 3.7”

1 SW University Heights (Johnson Co): 3.7”

1 ESE Coralville (Johnson Co): 3.5”

2 NNW Williamstown (Johnson Co): 3.5”

Sigourney (Keokuk Co): 3.5”

Durant (Cedar Co): 3.5”

3 ESE (Hiawatha Linn Co): 3.5”

3 NNE (Cedar Rapids Linn Co): 3.5”

Parnell (Iowa Co): 3.5”

Solon (Johnson Co): 3.3”

Coggon (Linn Co): 3.0”

1 SW Washington (Washington Co): 3.0”

1 W Montezuma Poweshiek Co): 3.0”

3 SE Iowa City Airport (Johnson Co): 3.0”

Montezuma (Poweshiek Co): 3.0”

2 SSE Hiawatha (Linn Co): 3.0”

1 NNW Monticello Airport (Jones Co): 3.0”

2 ESE Fairview (Jones Co): 2.9”

Ely (Linn Co): 2.8”

1 S Salem (Henry Co): 2.8”

3 ESE Amber (Louisa Co): 2.8”

2 NNW Oakland Mills (Henry Co): 2.8”

2 W Cedar Rapids (Linn Co): 2.8”

4 NNE Muscatine (Muscatine Co): 2.7”

2 NW Muscatine (Muscatine Co): 2.7”

2 N Muscatine (Muscatine Co): 2.6”

1 WNW Fulton (Jackson Co): 2.5”

1 E Dewitt (Clinton Co): 2.5”

1 NE Fairfax (Linn Co): 2.5”

1 NW Center Grove (Dubuque Co): 2.3”

Elizabeth (Jo Daviess Co): 2.1”

2 ENE Dubuque (Dubuque Co): 2.0”

1 ENE Vinton (Benton Co): 2.0”

1 W Maquoketa Airport (Jackson Co): 2.0”

4 NNE Lafayette (Linn Co): 2.0”

Coggon (Linn Co): 1.7”

3 SSE Atkins (Benton Co): 1.7”

2 NNW Mount Auburn (Benton Co): 1.5”

2 ENE Hazleton (Buchanan Co): 1.5”

Cassville (Grant Co): 1.5”

1 NE Volga (Clayton Co): 1.4”

1 SW Traer (Tama Co): 1.3”

Guttenberg Dam 10 (Clayton Co): 1.3”

1 SSE Manchester (Delaware Co): 1.2”

6 SSW Elkader (Clayton Co): 1.1”

3 S Shellsburg (Benton Co): 1.0”

Rickardsville (Dubuque Co): 1.0”

2 NNW Marshalltown (Marshall Co): 1.0”

3 N Toledo (Tama Co): 1.0”

Clutier (Tama Co): 1.0”

2 NNW Marshalltown (Marshall Co): 1.0”

2 SSE Waterloo (Black Hawk Co): 0.9”

Cedar Falls Black (Hawk Co): 0.9”

1 E Grundy Center (Grundy Co): 0.7”

Tripoli (Bremer Co): 0.5”

1 ENE Eldora (Hardin Co): 0.4”