No. 3 Iowa wrestling takes down No. 16 Oregon State in home opener

IOWA CITY, Iowa (KCRG) - The third-ranked Iowa men’s wrestling team earned a 25-11 victory over No. 16 Oregon State on Sunday afternoon in its home opener at Carver-Hawkeye Arena.

125 | #18 Brandon Kaylor dec. #11 Drake Ayala, 7-6

133 | #9 Brody Teske major dec. #22 Gabe Whisenhunt, 18-8

141 | #1 Real Woods tech. fall #20 Cleveland Belton, 18-3

149 | #9 Victor Voinovich III dec. Nash Singleton, 6-3 SV1

157 | #2 Jared Franek dec. Murphy Menke, 10-3

165 | #5 Michael Caliendo dec. Kekana Fouret, 15-10

174 | Gabe Arnold dec. #11 Travis Wittlake, 4-2

184 | #3 Trey Munoz tech. fall #29 Brennan Swafford, 20-4

197 | #23 Zach Glazier dec. #31 Justin Rademacher, 14-6

285 | #22 Boone McDermott dec. Bradley Hill, 4-1

The Hawkeyes head to Ames, Sunday, Nov. 26 to take on Iowa State/

