Snowfall totals for Saturday, March 25

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - A band of relatively heavy snow developed late Friday night into early Saturday, blanketing far eastern Iowa with several inches of snow.

Here are a list of snowfall totals, sorted by county, for Saturday’s event:

County Location ST Mag. CEDAR LOWDEN IA 9 CEDAR TIPTON IA 7 CEDAR LOWDEN IA 10 CEDAR STANWOOD IA 5.4 CEDAR WEST BRANCH IA 2 CLINTON 2 NE CALAMUS IA 10.2 CLINTON 1 NNW DEWITT IA 6.7 CLINTON CHARLOTTE IA 8 CLINTON CHARLOTTE IA 8 CLINTON 2 ENE CLINTON IA 5 CLINTON 1 SE DEWITT IA 10 CLINTON 2 SSE ALMONT IA 7 CLINTON 4 NE CLINTON IA 7 CLINTON 4 NE CLINTON IA 7 DUBUQUE 2 WNW DUBUQUE IA 1 DUBUQUE 1 WNW DUBUQUE IA 1.8 DUBUQUE 1 NW DUBUQUE REGIONAL A IA 4.2 GRANT SINSINAWA WI 5 HENRY 1 S SALEM IA 1 HENRY 1 WSW NEW LONDON IA 2.5 JACKSON PRESTON IA 9.5 JACKSON 1 NW MAQUOKETA IA 6 JACKSON 2 SW SAINT DONATUS IA 5 JACKSON MAQUOKETA IA 7 JACKSON 1 NE HURSTVILLE IA 6 JEFFERSON 1 SW PERLEE IA 4.7 JEFFERSON 1 SW PERLEE IA 4.8 JEFFERSON 1 SW PERLEE IA 3.5 JEFFERSON 1 NNE FAIRFIELD IA 3 JO DAVIESS 4 NNE STOCKTON IL 9 JO DAVIESS HANOVER IL 11 JO DAVIESS 5 ENE SCHAPVILLE IL 10 JO DAVIESS 1 WNW NORTH HANOVER IL 10.3 JO DAVIESS 3 SSW WILLOW IL 17 JO DAVIESS 1 ENE GALENA TERRITORY IL 6.5 JO DAVIESS ELIZABETH IL 12.5 JO DAVIESS 3 N STOCKTON IL 10 JO DAVIESS 2 W WOODBINE IL 12 JOHNSON 4 ENE IOWA CITY IA 4 JOHNSON 2 E IOWA CITY IA 2.5 JOHNSON 2 SSW WILLIAMSTOWN IA 2 JOHNSON 3 SE IOWA CITY MUNICIPA IA 2 JOHNSON 1 NNE OAKDALE IA 2 JOHNSON SOLON IA 2.5 JOHNSON 1 W ELMIRA IA 2.8 JOHNSON 3 ENE OAKDALE IA 2 JOHNSON 2 WSW DOWNEY IA 5 JOHNSON 2 NNW NORTH LIBERTY IA 1.2 JOHNSON 1 SSW NORTH LIBERTY IA 2 JONES 1 NNW MONTICELLO MUNICI IA 0.5 JONES 2 ESE FAIRVIEW IA 1.2 JONES WYOMING IA 4 JONES WYOMING IA 5 LINN LISBON IA 2.5 LINN 1 ENE MOUNT VERNON IA 2.3 LOUISA 3 ESE AMBER IA 2.3 MUSCATINE 1 SSW MUSCATINE MUNICIP IA 3.5 MUSCATINE 2 NNW NICHOLS IA 4 MUSCATINE 4 NNE MUSCATINE IA 6 MUSCATINE 2 NNE MUSCATINE IA 5 MUSCATINE 2 NNW MUSCATINE IA 4.6 MUSCATINE 3 NE MUSCATINE IA 6.5 MUSCATINE WEST LIBERTY IA 6 MUSCATINE 1 ENE MUSCATINE IA 5.8 MUSCATINE WEST LIBERTY IA 6 SCOTT 2 W BETTENDORF IA 5 SCOTT 2 N CREDIT ISLAND IA 4.5 SCOTT DAVENPORT AIRPORT IA 5.4 SCOTT 1 NNW CREDIT ISLAND IA 5.3 SCOTT 1 W BETTENDORF IA 5.5 SCOTT 1 ENE MONTPELIER IA 6.5 SCOTT 1 NE LE CLAIRE IA 5.5 SCOTT 2 E SPRING LAKE IA 9.5 SCOTT 2 SW BETTENDORF IA 7 SCOTT 2 SSW SPRING LAKE IA 6.5 SCOTT 1 N ELDRIDGE IA 8.5 SCOTT LE CLAIRE IA 7.2 SCOTT 1 WNW LONG GROVE IA 10.5 SCOTT PARK VIEW IA 10 SCOTT 2 W BETTENDORF IA 8.5 SCOTT 1 NW DAVENPORT IA 8 SCOTT 3 E WALCOTT IA 6 SCOTT WALCOTT IA 8 SCOTT BETTENDORF IA 8.5 SCOTT 1 ENE MONTPELIER IA 7.6 SCOTT 2 W BETTENDORF IA 8.5 SCOTT 2 ESE DAVENPORT IA 8.8 SCOTT PARK VIEW IA 11.3 SCOTT 2 WSW DAVENPORT IA 9 SCOTT LONG GROVE IA 8.5 SCOTT DAVENPORT AIRPORT IA 7.8 VAN BUREN CANTRIL IA 1.01 WASHINGTON 3 W RICHMOND IA 3 WASHINGTON 1 SW WASHINGTON IA 3.5 WASHINGTON KALONA IA 3 WASHINGTON 2 NE RIVERSIDE IA 4.5

