Snow totals for Thursday, February 16 snowstorm

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - A snowstorm brought heavy totals to a broad swath of eastern Iowa on Thursday, with a concentrated area of the highest totals near Iowa, Johnson, and Cedar Counties.

Here’s a list of snowfall totals through 6:20 p.m. on Thursday, sorted by county:

County Location ST Snow Total BLACK HAWK 1 NNW WATERLOO IA 2.5 BLACK HAWK CEDAR FALLS IA 1.5 BLACK HAWK 3 SW WATERLOO IA 2.5 BLACK HAWK 2 E WATERLOO IA 2 BREMER 3 NW READLYN IA 0.5 BUCHANAN 2 ENE HAZLETON IA 2.3 CEDAR STANWOOD IA 5.4 CEDAR LOWDEN IA 9 CLAYTON GUTTENBERG IA 2.2 CRAWFORD 2 N PRAIRIE DU CHIEN WI 1.2 GRANT SINSINAWA WI 5 GRANT 2 SE BLUE RIVER WI 3 HARDIN STEAMBOAT ROCK IA 3.2 HENRY 1 WSW NEW LONDON IA 0.5 HENRY 3 NNW OAKLAND MILLS IA 1.8 IOWA NORTH ENGLISH IA 7.5 JO DAVIESS 2 SE GALENA TERRITORY IL 4.3 JOHNSON 1 W COU FALLS IA 6.2 JOHNSON 1 E TIFFIN IA 8 JOHNSON SWISHER IA 5.5 JOHNSON 1 W ELMIRA IA 10.5 JOHNSON 4 ENE IOWA CITY IA 10.5 JONES 3 SW CENTER JUNCTION IA 4.9 LINN LISBON IA 4.8 LINN 2 W MARION IA 6.5 LINN 1 W MARION IA 7 LINN 2 W MARION IA 7.2 MAHASKA OSKALOOSA IA 9 MAHASKA 1 W OSKALOOSA IA 9.4 MAHASKA OSKALOOSA IA 9.5

