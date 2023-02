Snowfall totals for Thursday, February 9 winter storm

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Snowfall totals in eastern Iowa generally fell in the 2 to 5 inch range that we predicted ahead of the winter storm’s arrival, though an isolated higher band of totals centered on Dubuque county occurred. There, 6 to as much as 9 inches of very wet and heavy snow accumulated.

Find the total from near where you live below, sorted by county name (list updated at 4:00 p.m. on 2/9):

County Location State Snow Total BENTON ATKINS IA 1.5 BENTON WATKINS IA 1.5 BENTON WALFORD IA 1.5 CEDAR LOWDEN IA 3.5 CEDAR STANWOOD IA 3.6 DUBUQUE 1 NW DUBUQUE REGIONAL A IA 9 DUBUQUE 1 NW CENTER GROVE IA 6.4 DUBUQUE 2 WNW DUBUQUE IA 6.8 DUBUQUE 1 NW CENTER GROVE IA 6.6 GRANT 1 W PLATTEVILLE WI 5 GRANT DICKEYVILLE WI 5 GRANT 4 W STITZER WI 2 GRANT LANCASTER WI 5 GRANT CUBA CITY WI 6 JACKSON 2 SW SAINT DONATUS IA 4 JACKSON 1 NW MAQUOKETA IA 2 JO DAVIESS 3 NNE STOCKTON IL 1.5 JO DAVIESS 2 ENE EAST DUBUQUE IL 7.5 JO DAVIESS 1 NW GALENA IL 4 JOHNSON 1 WNW COU FALLS IA 2.8 JOHNSON SOLON IA 2.8 JOHNSON 4 ENE IOWA CITY IA 3.3 JOHNSON 2 NNW NORTH LIBERTY IA 2.2 JONES WYOMING IA 4 LINN 3 NNE CEDAR RAPIDS IA 2 LINN MARION IA 3 SCOTT DAVENPORT AIRPORT IA 1.1 VAN BUREN CANTRIL IA 2 WASHINGTON WASHINGTON IA 3 WASHINGTON KALONA IA 1.8

