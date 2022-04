CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Iowa State’s George Conditt IV is going pro, playing for Gigantes de Carolina in Puerto Rico.

Conditt averaged 4.9 points and 3.5 rebounds per game in 2021-2022, helping lead the Cyclones to their first Sweet 16 since 2016.

#BSN OFICIAL: El pívot George Conditt (@george_conditt) firma con los Gigantes de Carolina y llegará mañana a Puerto Rico para debutar el sábado frente a los Piratas. pic.twitter.com/dO7K1wOPk2 — La Guerra del BSN 🇵🇷 🏀 (@LaGuerraBSN) April 7, 2022

