Snow Totals: Northeastern Iowa saw up to 5.5 inches of snow Saturday night

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Guttenberg, Iowa saw 5.5 inches of snow Saturday night. How much did your town get? Check the list below.

County Location ST Mag. BLACK HAWK WATERLOO REGIONAL AIRPO IA 0.1 BUTLER 4 WNW CLARKSVILLE IA 2.3 CLAYTON MONONA IA 5 CLAYTON GUTTENBERG IA 5.5 CLAYTON 1 NW GUTTENBERG IA 5.5 CLAYTON 1 ENE VOLGA IA 4.5 CRAWFORD PRAIRIE DU CHIEN WI 4 CRAWFORD 3 N PRAIRIE DU CHIEN WI 6.4 CRAWFORD EASTMAN WI 3.6 DUBUQUE 1 NW DUBUQUE REGIONAL A IA 1.7 DUBUQUE 1 NW DUBUQUE REGIONAL A IA 1.7 DUBUQUE 1 WNW DUBUQUE IA 2.5 DUBUQUE 1 ENE DUBUQUE IA 1.8 DUBUQUE 1 WNW DUBUQUE IA 2.5 DUBUQUE 1 NW CENTER GROVE IA 2.3 FAYETTE CLERMONT IA 3.5 FAYETTE 3 N FAYETTE IA 4.5 HOWARD DAVIS CORNERS IA 4 JACKSON 2 SW SAINT DONATUS IA 2 JACKSON 3 NE NORTH BEND WI 3.6 JO DAVIESS 2 SSE ELMOVILLE IL 2.5 JO DAVIESS ELIZABETH IL 2.5 JO DAVIESS 2 SE EAST DUBUQUE IL 2.3 JO DAVIESS HANOVER IL 1.7 JO DAVIESS 1 NW GALENA IL 3 JO DAVIESS 3 N STOCKTON IL 3.2

