Show You Care
Shop Local
Student of the Month
Everyday Families
Working Iowa
Visit Iceland
Locals Love Us
Advertisement

Snow totals measured this morning

Snow Stick
Snow Stick(Kaj O'Mara)
By Hannah Messier
Published: Jan. 15, 2022 at 10:41 AM CST|Updated: 1 hour ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - People were outside Saturday morning measuring snow totals. Below are the latest snow totals from across the area, measured this morning.

CountyLocationSnow Totals
ALLAMAKEE6 NE POSTVILLE2.9
BENTONBELLE PLAINE6
BLACK HAWK1 NNW CEDAR FALLS7.5
CEDARLOWDEN4.9
CHICKASAWNEW HAMPTON6
CHICKASAWNEW HAMPTON6.5
CHICKASAWFREDERICKSBURG4.5
CLAYTON1 SSW OSBORNE5.2
CLAYTONSTRAWBERRY POINT4.4
CLAYTONGUTTENBERG3.5
DELAWARE1 SSE MANCHESTER4.7
DUBUQUE2 SE ASBURY2.5
FAYETTE3 ENE RANDALIA4.5
FLOYD1 SSE CHARLES CITY6.8
FLOYD2 SSE NORA SPRINGS8
FRANKLINHAMPTON9.6
HENRY1 WSW MOUNT PLEASANT MU5.5
HENRY1 WSW MOUNT PLEASANT MU5.5
IOWA1 NNE MARENGO4.5
IOWANORTH ENGLISH5.5
IOWA1 N WILLIAMSBURG6
IOWAAMANA5.7
JEFFERSON1 NNE FAIRFIELD10
JO DAVIESS3 NNE STOCKTON1.1
JO DAVIESSHANOVER2.5
JO DAVIESS4 SSE ELMOVILLE1.6
JO DAVIESS1 W GALENA1.5
JOHNSON3 SE IOWA CITY MUNICIPA5
JOHNSON2 E IOWA CITY6.5
JOHNSON2 E IOWA CITY7.5
JOHNSON4 ENE IOWA CITY7
JOHNSON1 WNW COU FALLS5.5
JOHNSONUNIVERSITY HEIGHTS4.7
JOHNSONIOWA CITY5
JOHNSON2 NNW NORTH LIBERTY4.4
JONES2 ESE FAIRVIEW4.8
JONES3 SSW CENTER JUNCTION3.2
KEOKUK1 W SIGOURNEY7.8
LINN1 WNW MARION6
LINN2 NNE CEDAR RAPIDS5.5
LINNBERTRAM4.8
LINN2 W CEDAR RAPIDS6.2
LINN1 ENE MOUNT VERNON5.5
MAHASKAOSKALOOSA11.5
MARSHALLGILMAN10.5
MUSCATINE4 NNE MUSCATINE3
MUSCATINE1 SSW MUSCATINE MUNICIP4
MUSCATINE2 NNW MUSCATINE5.5
SCOTTPARK VIEW4.1
SCOTT2 N CREDIT ISLAND3.8
TAMAVINING5.5
VAN BURENCANTRIL8
WAPELLO2 NE OTTUMWA11.5
WARREN1 WNW INDIANOLA8.5
WASHINGTON1 SW WASHINGTON5
WINNESHIEK8 ENE DECORAH3

Copyright 2022 KCRG. All rights reserved.

Most Read

"Roads are extremely slick, 100% snow and ice covered! Officers are working multiple accidents....
Roads already partially covered with snow in portions of Iowa
traffic closed on Highway 13
NOTICE: Traffic closed on Hwy 13 from Hwy 100 to Mount Vernon Rd; both cleared and re-opened
Police: Man charged with attempted murder after stabbing his father in Cedar Rapids
Snow continues to cover Iowa roadways as Friday's winter storm dumps snow across eastern Iowa.
Eastern Iowans urged to stay in as roads deteriorate with Friday’s snowfall
FILE - This July 17, 2017 file photo shows a Netflix logo on an iPhone in Philadelphia.
Netflix raising prices for customers in US and Canada

Latest News

Cold temperatures are expected this weekend
Cold temperatures expected this weekend
The view along U.S. Highway 20 from an Iowa Department of Transportation snow plow at around...
Snowfall winding down toward daybreak Saturday, roads remain hazardous
First Alert Forecast
Snowfall continues to impact travel tonight
Midday First Alert Forecast
Midday First Alert Forecast