Snow totals in Eastern Iowa from Saturday, January 1st’s Winter Storm

Many places in Eastern Iowa received six inches or more of snow on Saturday January 1st. See the table below for totals from across the region.

County Location ST Snow Total DUBUQUE 2 ESE EDMORE IA 2 IOWA PARNELL IA 6.3 IOWA 1 ESE WILLIAMSBURG IA 6.5 JACKSON 1 NW MAQUOKETA IA 5.5 JACKSON 2 SW SAINT DONATUS IA 4.5 JOHNSON 1 WNW COU FALLS IA 7.3 JOHNSON 2 SSW WILLIAMSTOWN IA 5.5 JOHNSON 4 ENE IOWA CITY IA 7.5 JOHNSON 2 E IOWA CITY IA 7 JOHNSON UNIVERSITY HEIGHTS IA 5.1 JONES 1 ENE ANAMOSA IA 6.8 LINN 2 NE CEDAR RAPIDS IA 6 LINN 3 NNE CEDAR RAPIDS IA 5.9 LINN BERTRAM IA 5.1 MUSCATINE 2 NNW MUSCATINE IA 4.2 SCOTT 1 NE LE CLAIRE IA 4 SCOTT PARK VIEW IA 6 SCOTT 1 ENE MONTPELIER IA 7.7 STEPHENSON 2 ENE FREEPORT IL 5.2

