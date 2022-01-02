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Snow totals in Eastern Iowa from Saturday, January 1st’s Winter Storm

Heavy snow falls in Cascade on January 1, 2022.
Heavy snow falls in Cascade on January 1, 2022.(KCRG)
By Hannah Messier
Published: Jan. 2, 2022 at 10:03 AM CST|Updated: 1 hour ago
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CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Many places in Eastern Iowa received six inches or more of snow on Saturday January 1st. See the table below for totals from across the region.

CountyLocationSTSnow Total
DUBUQUE2 ESE EDMOREIA2
IOWAPARNELLIA6.3
IOWA1 ESE WILLIAMSBURGIA6.5
JACKSON1 NW MAQUOKETAIA5.5
JACKSON2 SW SAINT DONATUSIA4.5
JOHNSON1 WNW COU FALLSIA7.3
JOHNSON2 SSW WILLIAMSTOWNIA5.5
JOHNSON4 ENE IOWA CITYIA7.5
JOHNSON2 E IOWA CITYIA7
JOHNSONUNIVERSITY HEIGHTSIA5.1
JONES1 ENE ANAMOSAIA6.8
LINN2 NE CEDAR RAPIDSIA6
LINN3 NNE CEDAR RAPIDSIA5.9
LINNBERTRAMIA5.1
MUSCATINE2 NNW MUSCATINEIA4.2
SCOTT1 NE LE CLAIREIA4
SCOTTPARK VIEWIA6
SCOTT1 ENE MONTPELIERIA7.7
STEPHENSON2 ENE FREEPORTIL5.2

Copyright 2022 KCRG. All rights reserved.

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