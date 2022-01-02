Snow totals in Eastern Iowa from Saturday, January 1st’s Winter Storm
Published: Jan. 2, 2022 at 10:03 AM CST|Updated: 1 hour ago
CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Many places in Eastern Iowa received six inches or more of snow on Saturday January 1st. See the table below for totals from across the region.
|County
|Location
|ST
|Snow Total
|DUBUQUE
|2 ESE EDMORE
|IA
|2
|IOWA
|PARNELL
|IA
|6.3
|IOWA
|1 ESE WILLIAMSBURG
|IA
|6.5
|JACKSON
|1 NW MAQUOKETA
|IA
|5.5
|JACKSON
|2 SW SAINT DONATUS
|IA
|4.5
|JOHNSON
|1 WNW COU FALLS
|IA
|7.3
|JOHNSON
|2 SSW WILLIAMSTOWN
|IA
|5.5
|JOHNSON
|4 ENE IOWA CITY
|IA
|7.5
|JOHNSON
|2 E IOWA CITY
|IA
|7
|JOHNSON
|UNIVERSITY HEIGHTS
|IA
|5.1
|JONES
|1 ENE ANAMOSA
|IA
|6.8
|LINN
|2 NE CEDAR RAPIDS
|IA
|6
|LINN
|3 NNE CEDAR RAPIDS
|IA
|5.9
|LINN
|BERTRAM
|IA
|5.1
|MUSCATINE
|2 NNW MUSCATINE
|IA
|4.2
|SCOTT
|1 NE LE CLAIRE
|IA
|4
|SCOTT
|PARK VIEW
|IA
|6
|SCOTT
|1 ENE MONTPELIER
|IA
|7.7
|STEPHENSON
|2 ENE FREEPORT
|IL
|5.2
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