Eastern Iowa Snow Totals: Tuesday December 28th

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - We had our first snowfall of the season for much of Eastern Iowa on Tuesday. Totals ranged from 1.5 to 4.5 inches across the KCRG viewing area. Look at the table below to see how much fell in your county.

County Location State Snow Total ALLAMAKEE 5 E ELON IA 2.8 ALLAMAKEE HARPERS FERRY IA 3.3 ALLAMAKEE 5 NE POSTVILLE IA 3.3 BLACK HAWK 1 NE WATERLOO IA 2.5 BUCHANAN JESUP IA 3.3 BUCHANAN 2 ENE HAZLETON IA 4.5 CEDAR LOWDEN IA 4.5 CEDAR STANWOOD IA 2.4 CHICKASAW 2 W IONIA IA 3 CHICKASAW NORTH WASHINGTON IA 5 CHICKASAW NEW HAMPTON IA 4 CLAYTON MCGREGOR IA 3 CLAYTON 1 N GUTTENBERG IA 4 CLINTON DEWITT IA 4 CLINTON 1 E CLINTON IA 4 CRAWFORD 2 S PRAIRIE DU CHIEN WI 2 CRAWFORD 1 S DE SOTO WI 4.3 CRAWFORD 3 NE EASTMAN WI 4.3 DUBUQUE 1 NW DUBUQUE REGIONAL A IA 2.5 DUBUQUE HOLY CROSS IA 3.8 DUBUQUE 1 ENE GRAF IA 3.5 DUBUQUE 1 NW CENTER GROVE IA 4.5 DUBUQUE HOLY CROSS IA 5.1 FAYETTE 3 N FAYETTE IA 2.8 FLOYD CHARLES CITY IA 3 FLOYD CHARLES CITY IA 3.5 GRANT MUSCODA WI 3 GRANT 3 SE BEETOWN WI 3.1 GRANT 3 NE EAST DUBUQUE WI 4.5 HOWARD 5 ESE LIME SPRINGS IA 3 HOWARD 2 S SARATOGA IA 3 JACKSON 1 NW MAQUOKETA IA 4.5 JACKSON TAYLOR WI 3 JACKSON 2 SW SAINT DONATUS IA 4 JOHNSON 1 WNW COU FALLS IA 1.3 JOHNSON 2 NNW NORTH LIBERTY IA 1.4 JONES ANAMOSA IA 4.4 JONES WYOMING IA 2.5 LINN 3 NE CEDAR RAPIDS IA 2 LINN 2 SSW HIAWATHA IA 2.8 LINN 1 ENE FAIRFAX IA 2.5 LINN 1 NE MOUNT VERNON IA 2.5 LINN BERTRAM IA 3 LINN 2 W CEDAR RAPIDS IA 3.1 LINN COGGON IA 4.3 LINN MOUNT VERNON IA 3.3 WINNESHIEK RIDGEWAY IA 4.3

