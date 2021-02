Class 1A state wrestling semi-finals

DES MOINES, Iowa (KCRG) - Check out highlights from the semi-finals in Class 1A at the state wrestling tournament in Des Moines.

Here’s a list of area wrestlers who advanced to the championship round:

-Brandon Paez (Lisbon), 120 pounds

-Cade Siebrecht (Lisbon), 126 pounds

-Aidan Noonan (Cascade), 132 pounds

-Robert Avila Jr (Lisbon), 145 pounds

-Cael Rahnavardi (Don Bosco), 145 pounds

-Maximus Magayna (Columbus Catholic), 152 pounds

-Cael Frost (Don Bosco), 160 pounds

-Tate Entriken (Hudson), 160 pounds

-Cade Tenold (Don Bosco), 170 pounds

-Carson Tenold (Don Bosco), 182 pounds

-Blake Brocka (Tripoli), 195 pounds

-Cole Clark (Lisbon), 220 pounds

