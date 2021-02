Don Bosco tops rival Lisbon 34-25 for 2A dual team crown

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - The Don Bosco Dons defeated the Lisbon Lions 34-25 on Wednesday night to win the class 1A dual team championship. The title is the program’s first since 2018. Full results of the Dons’ dual against the Lions are below.

152 - Cael Rahnavardi (1. Don Bosco) over Lincoln Holub (2. Lisbon) Dec 4-1

160 - Cael Frost (1. Don Bosco) over Matthias Kohl (2. Lisbon) TF 15-0

170 - Cade Tenold (1. Don Bosco) over Max Kohl (2. Lisbon) Dec 7-4

182 - Carson Tenold (1. Don Bosco) over Jamien Moore (2. Lisbon) TF 21-6

195 - Cedric Yoder (1. Don Bosco) over Truman Krob (2. Lisbon) Dec 1-0

220 - Cole Clark (2. Lisbon) over Jared Thiry (1. Don Bosco) Maj 15-5

285 - Brant Baltes (2. Lisbon) over Mack Ortner (1. Don Bosco) Dec 6-0

106 - Caleb Coffin (1. Don Bosco) over Teaque Krob (2. Lisbon) Fall 0:32

113 - Andrew Kimball (1. Don Bosco) over Unknown (Unattached) Forf

120 - Brandon Paez (2. Lisbon) over Garrett Funk (1. Don Bosco) SV-1 6-4

126 - Cade Siebrecht (2. Lisbon) over Kaiden Knaack (1. Don Bosco) Fall 3:09

132 - Quincy Happel (2. Lisbon) over Myles McMahon (1. Don Bosco) Dec 8-4

138 - Michael McClelland (1. Don Bosco) over Indy Harbaugh (2. Lisbon) Dec 8-3

145 - Robert Avila (2. Lisbon) over Unknown (Unattached) Forf

