Snowfall totals for January 14th storm
A look at the snowfall totals from our last storm in eastern Iowa
Published: Jan. 15, 2021 at 3:02 PM CST|Updated: 7 hours ago
CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Here is a look at the snowfall totals from our last storm.
|COUNTY
|LOCATION
|SNOWFALL
|ALLAMAKEE
|1 ESE WAUKON
|7
|ALLAMAKEE
|2 ENE DORCHESTER
|5.8
|ALLAMAKEE
|3 NNE WAUKON
|6.4
|ALLAMAKEE
|3 SSW WAUKON JCT
|4.5
|ALLAMAKEE
|6 NE POSTVILLE
|5.1
|ALLAMAKEE
|WAUKON
|6
|BENTON
|3 SSE ATKINS
|1.8
|BLACK HAWK
|1 NE WATERLOO
|5
|BLACK HAWK
|2 SSE WATERLOO
|6.5
|BLACK HAWK
|CEDAR FALLS
|4
|BLACK HAWK
|WATERLOO REGIONAL AIRPO
|6.5
|BREMER
|TRIPOLI
|4
|BUCHANAN
|1 N INDEPENDENCE
|4
|BUCHANAN
|1 WNW INDEPENDENCE
|3.5
|BUCHANAN
|2 ENE HAZLETON
|4
|CHICKASAW
|NEW HAMPTON
|4
|CLAYTON
|1 ENE VOLGA
|1.8
|CLAYTON
|1 SSW OSBORNE
|1.7
|CLAYTON
|GUTTENBERG
|5
|CLAYTON
|LUANA
|5.5
|DELAWARE
|1 SSE MANCHESTER
|2.3
|DUBUQUE
|1 E CASCADE
|1.6
|DUBUQUE
|1 NW DUBUQUE REGIONAL A
|4.1
|DUBUQUE
|1 W DUBUQUE
|3
|DUBUQUE
|2 E ASBURY
|3.3
|DUBUQUE
|2 ENE DUBUQUE
|1.3
|DUBUQUE
|CASCADE
|2
|DUBUQUE
|LORE
|3
|DUBUQUE
|RICKARDSVILLE
|3.5
|FAYETTE
|1 WNW WAUCOMA
|2
|FAYETTE
|3 ENE RANDALIA
|2
|FAYETTE
|3 N FAYETTE
|2
|FAYETTE
|4 NW CLERMONT
|1
|HOWARD
|CRESCO
|3
|HOWARD
|ELMA
|2.8
|IOWA
|1 NE NORTH ENGLISH
|1.5
|IOWA
|1 NNE WEST AMANA
|1.4
|IOWA
|AMANA
|2
|IOWA
|PARNELL
|1.5
|JOHNSON
|1 NE OAKDALE
|1
|JOHNSON
|1 SW UNIVERSITY HEIGHTS
|1.9
|JOHNSON
|3 SE IOWA CITY MUNICIPA
|1
|JOHNSON
|SOLON
|2
|JOHNSON
|UNIVERSITY HEIGHTS
|1.5
|JONES
|2 ESE FAIRVIEW
|1.8
|JONES
|2 NNE STONE CITY
|2
|LINN
|1 N CENTRAL CITY
|1.3
|LINN
|2 NW CEDAR RAPIDS
|1.7
|LINN
|2 NW MARION
|1.5
|LINN
|2 W MARION
|2
|LINN
|3 NE CEDAR RAPIDS
|1
|LINN
|3 NNE CEDAR RAPIDS
|1.3
|LINN
|ELY
|1.3
|LINN
|LISBON
|1
|TAMA
|3 N TOLEDO
|3
|TAMA
|4 N TOLEDO
|3
|TAMA
|CLUTIER
|1.5
|TAMA
|TRAER
|3
|WASHINGTON
|3 W RICHMOND
|1
|WASHINGTON
|4 N HASKINS
|1.1
|WINNESHIEK
|3 WNW DECORAH
|4.3
|WINNESHIEK
|5 ESE DECORAH
|4.2
|WINNESHIEK
|8 ENE DECORAH
|6.3
|WINNESHIEK
|CALMAR
|3.8
|WINNESHIEK
|OSSIAN
|6
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