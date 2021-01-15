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Snowfall totals for January 14th storm

A look at the snowfall totals from our last storm in eastern Iowa
Snowfall Totals
Snowfall Totals(Pexels)
By Joe Winters
Published: Jan. 15, 2021 at 3:02 PM CST|Updated: 7 hours ago
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CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Here is a look at the snowfall totals from our last storm.

COUNTYLOCATIONSNOWFALL
ALLAMAKEE1 ESE WAUKON7
ALLAMAKEE2 ENE DORCHESTER5.8
ALLAMAKEE3 NNE WAUKON6.4
ALLAMAKEE3 SSW WAUKON JCT4.5
ALLAMAKEE6 NE POSTVILLE5.1
ALLAMAKEEWAUKON6
BENTON3 SSE ATKINS1.8
BLACK HAWK1 NE WATERLOO5
BLACK HAWK2 SSE WATERLOO6.5
BLACK HAWKCEDAR FALLS4
BLACK HAWKWATERLOO REGIONAL AIRPO6.5
BREMERTRIPOLI4
BUCHANAN1 N INDEPENDENCE4
BUCHANAN1 WNW INDEPENDENCE3.5
BUCHANAN2 ENE HAZLETON4
CHICKASAWNEW HAMPTON4
CLAYTON1 ENE VOLGA1.8
CLAYTON1 SSW OSBORNE1.7
CLAYTONGUTTENBERG5
CLAYTONLUANA5.5
DELAWARE1 SSE MANCHESTER2.3
DUBUQUE1 E CASCADE1.6
DUBUQUE1 NW DUBUQUE REGIONAL A4.1
DUBUQUE1 W DUBUQUE3
DUBUQUE2 E ASBURY3.3
DUBUQUE2 ENE DUBUQUE1.3
DUBUQUECASCADE2
DUBUQUELORE3
DUBUQUERICKARDSVILLE3.5
FAYETTE1 WNW WAUCOMA2
FAYETTE3 ENE RANDALIA2
FAYETTE3 N FAYETTE2
FAYETTE4 NW CLERMONT1
HOWARDCRESCO3
HOWARDELMA2.8
IOWA1 NE NORTH ENGLISH1.5
IOWA1 NNE WEST AMANA1.4
IOWAAMANA2
IOWAPARNELL1.5
JOHNSON1 NE OAKDALE1
JOHNSON1 SW UNIVERSITY HEIGHTS1.9
JOHNSON3 SE IOWA CITY MUNICIPA1
JOHNSONSOLON2
JOHNSONUNIVERSITY HEIGHTS1.5
JONES2 ESE FAIRVIEW1.8
JONES2 NNE STONE CITY2
LINN1 N CENTRAL CITY1.3
LINN2 NW CEDAR RAPIDS1.7
LINN2 NW MARION1.5
LINN2 W MARION2
LINN3 NE CEDAR RAPIDS1
LINN3 NNE CEDAR RAPIDS1.3
LINNELY1.3
LINNLISBON1
TAMA3 N TOLEDO3
TAMA4 N TOLEDO3
TAMACLUTIER1.5
TAMATRAER3
WASHINGTON3 W RICHMOND1
WASHINGTON4 N HASKINS1.1
WINNESHIEK3 WNW DECORAH4.3
WINNESHIEK5 ESE DECORAH4.2
WINNESHIEK8 ENE DECORAH6.3
WINNESHIEKCALMAR3.8
WINNESHIEKOSSIAN6

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