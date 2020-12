Snowfall totals following latest winter storm

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - The latest winter storm dropped more than a half-foot across much of the state of Iowa Tuesday into Wednesday.

Here’s a look at just some snowfall reports from across the state of Iowa from the Iowa Environmental Mesonet. (Also included are reports from the Wisconsin and Illinois counties in the KCRG-TV9 viewing area)

LOCATION SNOWFALL (INCHES) WILLIAMSBURG

CHARLOTTE

SOLON

3 SW CEDAR RAPIDS

SWISHER

ANAMOSA

LISBON

PARK VIEW

STANWOOD

3 N STOCKTON IL

DAVENPORT MUNICIPALITY

1 S HILLS

2 E IOWA CITY

2 WNW CHARLOTTE

1 SSW RED OAK

PARK VIEW

PARNELL

BERTRAM

1 WSW MARION

3 WNW GLENWOOD

2 SW SAINT DONATUS

1 W AMANA

1 NW DAVENPORT

1 NW DUBUQUE REGIONAL A

RICKARDSVILLE

MONTEZUMA

CLUTIER

CROMWELL

1 E CAMANCHE

2 S WASHINGTON AIRPORT

1 NNE ATLANTIC

1 ENE VINTON

3 W CEDAR RAPIDS

3 W CEDAR RAPIDS

DURANT

OAKLAND

1 S EDMORE

4 SSW BRAYTON

1 SW PERLEE

1 NE LITTLE SIOUX

PLATTEVILLE WI

BEACONSFIELD

3 NNW BURTON WI

1 E GRUNDY CENTER

1 ESE IOWA FALLS

1 N ARNOLDS PARK

MARBLE ROCK

1 NNE FAIRFIELD

1 SW WASHINGTON

1 W CENTERVILLE

2 ENE FORT DODGE

2 NNW CENTERVILLE

WEBSTER CITY

1 SE ALGONA

1 S SALEM

EASTMAN WI

1 S DE SOTO WI

1 WNW ROSSVILLE

6 NE POSTVILLE

5 ESE DECORAH

5 SE DECORAH

1 W MOUNT PLEASANT MUNI

NEW HAMPTON

SIOUX RAPIDS

4 NW OKOBOJI

4 S ARTHUR

3 NE BELL CENTER WI

PETERSON

DONNELLSON

SHELDON

ORANGE CITY

CALMAR 11.1

11

11

11

10.7

10.1

10

10

9.5

9.5

9.1

9

9

8.8

8.7

8.5

8.5

8.5

8.3

8.1

8

7.5

7.5

7.4

7.1

7

7

7

6.5

6.5

6

6

6

6

6

5.9

5.8

5.4

5

5

5

4.5

4.1

4

4

4

4

4

4

3.8

3.7

3.5

3.5

3.5

3.5

3.4

3.3

3.1

3.1

3.1

3.1

3

3

3

3

3

3

2.9

2.5

2.5

2.4

2.3

