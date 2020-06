Rainfall totals for June 9, 2020

CEDAR RAPIDS, Iowa (KCRG) - Tropical Depression Cristobal brought heavy rain to much of eastern Iowa on Tuesday, June 9. These are rainfall reports between 3 and 9 p.m. If a location has a number and direction before the city, that’s how many miles it was from that location. For example, “4 W Cedar Rapids” is four miles west of the center of Cedar Rapids.

Belle Plaine - Iowa River: 5.34″

2 E Oelwein: 5.25″

4 W Stanley: 4.60″

3 E Oelwein: 4.52″

2 SSW Ladora: 4.51″

3 ENE Randalia: 4.50″

West Union: 4.50″

2 W Genoa Bluff: 4.37″

3 N Maynard: 4.25″

Waucoma: 4.25″

Belle Plaine: 4.25″

2 NE Iowa City: 4.10″

La Porte City: 3.96″

1 N Independence: 3.92″

2 NNE Stone City: 3.75″

Elberon: 3.68″

Keystone: 3.65″

Oelwein Airport: 3.63″

Victor: 3.60″

Oskaloosa: 3.50″

2 NW Waterloo: 3.50″

2 NNW North Liberty: 3.48″

Iowa City Airport: 3.47″

1 N Oakdale: 3.45″

Grinnell: 3.30″

Hills: 3.28″

Coralville: 3.25″

2 NNE Ottumwa: 3.25″

Vinton: 3.24″

1 E Independence: 3.00″

1 W Cou Falls: 3.00″

Decorah: 3.00″

Marengo: 3.00″

Quasqueton: 3.00″

1 SW Williamsburg: 2.98″

3 NE Hudson: 2.98″

Wadena: 2.90″

Ladora: 2.89″

2 E Iowa City: 2.85″

2 ESE Fairview: 2.78″

2 SSW Williamstown: 2.78″

Anamosa: 2.77″

Riverside: 2.75″

Toledo: 2.70″

Jesup: 2.69″

3 SW Center Junction: 2.67″

2 SW Cedar Rapids: 2.67″

1 SSW North Liberty: 2.65″

3 NNE Cedar Rapids: 2.62″

Parnell: 2.55″

3 NNW Shellsburg: 2.55″

Tiffin: 2.51″

4 ESE Bluffton: 2.50″

Independence Airport: 2.50″

Sigourney - Skunk River: 2.50″

Palo: 2.36″

Cedar Rapids Airport: 2.35″

Clutier: 2.35″

West Branch: 2.33″

Waterloo Airport: 2.31″

Coralville Lake Dam: 2.30″

Hopkinton: 2.30″

Manchester: 2.30″

Waterloo - Downtown: 2.27″

1 NE Fairfax: 2.25″

Arlington: 2.20″

Dysart: 2.18″

Elkader: 2.17″

Washington Airport: 2.16″

Marshalltown Airport: 2.15″

Platteville: 2.15″

4 ESE Alburnett: 2.15″

2 S Waterloo: 2.14″

Cedar Falls: 2.12″

1 S Mount Pleasant: 2.10″

Decorah Airport: 2.09″

Aurora: 2.05″

Monticello Airport: 2.03″

Oxford: 1.94″

Ottumwa Airport: 1.91″

Dubuque - Downtown: 1.90″

2 SE Iowa City: 1.90″

Columbus Junction: 1.87″

Mount Pleasant Airport: 1.73″

1 SE Prairie du Chien: 1.68″

5 NW Elkader: 1.65″

Marquette: 1.52″

1 W Lawler: 1.50″

Urbana: 1.47″

Spillville: 1.47″

Charles City Airport: 1.43″

Waupeton: 1.13″

Littleport: 0.86″

Dubuque Airport: 0.75″

Bellevue: 0.67″

Copyright 2020 KCRG. All rights reserved.